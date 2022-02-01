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Футбол в Барнауле

Футбол Барнаул. Результаты игр, календарь матчей, турнирные таблицы, статистика, новости, все турниры и чемпионаты

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Сергей Гаврилович Селин. Родился 26 апреля 1956 года в Барнауле. Мастер спорта СССР по футболу (с 1979 г.), Играл в командах «Динамо» (Барнаул) в 1974
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«Динамо» Барнаул — «Иртыш» Омск 2:1
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16-й тур первенства России в зоне «Восток» второго дивизиона начался в минувшее воскресенье матчем барнаульского «Динамо»
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Школа Смертина стала региональным центром
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15 декабря краевому государственному учреждению «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина»
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Домашнее поражение «Динамо» (Барнаул)
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Барнаульское Динамо потерпело очередное домашнее поражения в матче 39-го тура чемпионата России в первом дивизионе. На этот раз обидчиком Динамо стал СКА
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«Динамо» Бийск стало обладателем суперкубка
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В пятый раз суперкубок Алтайского края по футболу достался бийскому «Динамо». На бийском стадионе «Прогресс» встречались чемпионы Алтайского края и победители
Футбол в БарнаулеНовости
Динамо на двадцатом месте
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На матч аутсайдеров, динамовцев Барнаула и пятигорского «Машука», зрителей собралось совсем немного. «Динамо» — «Машука-КМВ» 2:0 25 сентября.
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Бой местного значения
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Накатывает на финиш первенство страны в первом дивизионе. 35-й тур получился разбитым на два этапа. Из-за занятости команд в розыгрыше 1/8 финала Кубка
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В неравных условиях
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В финальной пятерке отчаянно бьются пять команд края, и это нечетное число команд самым непосредственным образом влияет на качество игры и турнирное положение.
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Забиваем голов очень мало
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Динамовская команда, совершенно обновленная, впервые предстала перед своими болельщиками в матче с одним из лидеров турнира Первого дивизиона —
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«Динамо» вышло из пике?!
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Это была игра равных соперников. Но все же праздник был на улице барнаульцев, которые наконец прервали безвыигрышную серию во втором круге первого дивизиона.
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