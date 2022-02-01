Футбол в Барнауле

Футбол Барнаул. Результаты игр, календарь матчей, турнирные таблицы, статистика, новости, все турниры и чемпионаты

Статьи Масштаб личности Сергей Гаврилович Селин. Родился 26 апреля 1956 года в Барнауле. Мастер спорта СССР по футболу (с 1979 г.), Играл в командах «Динамо» (Барнаул) в 1974

Новости «Динамо» Барнаул — «Иртыш» Омск 2:1 16-й тур первенства России в зоне «Восток» второго дивизиона начался в минувшее воскресенье матчем барнаульского «Динамо»

Новости Школа Смертина стала региональным центром 15 декабря краевому государственному учреждению «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина»

Новости Домашнее поражение «Динамо» (Барнаул) Барнаульское Динамо потерпело очередное домашнее поражения в матче 39-го тура чемпионата России в первом дивизионе. На этот раз обидчиком Динамо стал СКА

Новости «Динамо» Бийск стало обладателем суперкубка В пятый раз суперкубок Алтайского края по футболу достался бийскому «Динамо». На бийском стадионе «Прогресс» встречались чемпионы Алтайского края и победители

Новости Динамо на двадцатом месте На матч аутсайдеров, динамовцев Барнаула и пятигорского «Машука», зрителей собралось совсем немного. «Динамо» — «Машука-КМВ» 2:0 25 сентября.

Новости Бой местного значения Накатывает на финиш первенство страны в первом дивизионе. 35-й тур получился разбитым на два этапа. Из-за занятости команд в розыгрыше 1/8 финала Кубка

Новости В неравных условиях В финальной пятерке отчаянно бьются пять команд края, и это нечетное число команд самым непосредственным образом влияет на качество игры и турнирное положение.

Новости Забиваем голов очень мало Динамовская команда, совершенно обновленная, впервые предстала перед своими болельщиками в матче с одним из лидеров турнира Первого дивизиона —